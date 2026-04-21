dragon bal superstar anticipa un nuovo scontro tra goku e frieza

La serie Dragon Ball Super, ispirata all’opera di Akira Toriyama, continua la sua narrazione con l’introduzione di un nuovo scontro tra Goku e Frieza. La trama si sviluppa attraverso episodi che approfondiscono le avventure dei personaggi e le loro battaglie. L’ultima stagione si concentra anche su nuove sfide e alleanze, mantenendo vivo l’interesse dei fan verso il franchise.

Dragon Ball Super è l’ultima serie del franchise, basata sull’opera originale di Akira Toriyama, e continua a portare il lavoro del leggendario autore a nuove vette. Fin dall’importante annuncio dell’espansione di Super con la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, adattamento del manga, avvenuto in occasione dell’evento per il 40° anniversario del franchise all’inizio di quest’anno, i fan attendono con ansia nuovi dettagli sul suo seguito. Insieme a questo annuncio, è stato anche rivelato che il primissimo arco narrativo di Super, che introduce il Dio della Distruzione Beerus e mostra la trasformazione di Goku in Super Saiyan God, riceverà un remake intitolato Dragon Ball Super: Beerus , la cui trasmissione inizierà questo autunno.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Dragon ball Z - Goku Contro Freezer PARTE 2 HD - [ITA]

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