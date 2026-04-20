Dragon Ball | il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su Beerus

Il franchise di Dragon Ball si prepara a riprendere fiato con l’arrivo di un nuovo videogioco e di una serie anime dedicata a Beerus. Tra l’uscita di Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, l’universo di Goku sembra in fase di rilancio, con nuovi sviluppi e aggiornamenti che coinvolgono i personaggi principali e le loro avventure. La narrazione si arricchisce di nuovi capitoli, mentre il pubblico attende con interesse le prossime mosse della saga.

Tra Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, il franchise sembra voler fare piegare, ritornare, accelerare la storia di Goku, riavvolgendo il nastro con una nuova versione. Vi sti i nuovi aggiornamenti della storia di Goku e i suoi, Dragon Ball Xenoverse 3 svela un futuro lontano oltre Goku, mentre Dragon Ball Super: Beerus prepara il ritorno dell'anime nel 2026. Tra nuovi personaggi, canon in evoluzione e visioni di Toriyama, il franchise ridefinisce il proprio destino. Xenoverse 3 e l'era Age 1000: il destino di Goku oltre il tempo La lunga ombra di Goku si estende ben oltre la sua epoca, e Dragon Ball Xenoverse 3 decide di inseguirla fino a un futuro remoto, quasi mitologico.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Ball: il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su Beerus Notizie correlate Dragon Ball Super: il remake di Beerus è l’ultima chance per rendere Daima canonicoQuando Dragon Ball Super debuttò, stabilì chiaramente che il Super Saiyan 3 fosse il picco massimo di Goku prima dell’incontro con il Dio della... Steel Ball Run: nuovi annunci e nuovo teaser per il futuro dell’anime!Si è concluso da poche ore l’AnimeJapan 2026, una delle fiere più grandi al mondo dedicata al media anime, situata a Tokyo in Giappone. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dragon Ball: Ep. 8 - Il terribile futuro in cui ha vissuto Trunks Video; Dragon Ball Xenoverse 2 svela Future Saga Chapter 4 con un trailer e periodo di uscita: è il DLC finale; Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangaka; Dragon Ball Super, il sogno di tanti (ex) bambini può diventare realtà: il nuovo saiyan canon. Dragon Ball: il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su BeerusTra Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, il franchise sembra voler fare piegare, ritornare, accelerare la storia di Goku, riavvolgendo il nastro con una nuova versione. NOTIZIA di ELISA ... movieplayer.it Dragon Ball Xenoverse 2 svela Future Saga Chapter 4 con un trailer e periodo di uscita: è il DLC finaleFuture Saga Chapter 4 segna la fine del lungo viaggio di Xenoverse 2: l'ultimo DLC porterà la storia alla sua conclusione con una nuova avventura. multiplayer.it Bandai Namco annuncia Dragon Ball Xenoverse 3, in uscita nel 2027: ambientazione nell'Anno 1000 e coinvolgimento diretto di Toriyama. https://anime.everyeye.it/notizie/dragon-ball-goku-anno-1000-xenoverse-3-svela-872879.htmlutm_medium=Social - facebook.com facebook Dragon Ball Daima è stato già doppiato, ma con delle sorprese, la rivelazione di Iacono x.com