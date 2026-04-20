Dragon Ball | il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su Beerus

Da movieplayer.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il franchise di Dragon Ball si prepara a riprendere fiato con l’arrivo di un nuovo videogioco e di una serie anime dedicata a Beerus. Tra l’uscita di Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, l’universo di Goku sembra in fase di rilancio, con nuovi sviluppi e aggiornamenti che coinvolgono i personaggi principali e le loro avventure. La narrazione si arricchisce di nuovi capitoli, mentre il pubblico attende con interesse le prossime mosse della saga.

Tra Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, il franchise sembra voler fare piegare, ritornare, accelerare la storia di Goku, riavvolgendo il nastro con una nuova versione. Vi sti i nuovi aggiornamenti della storia di Goku e i suoi, Dragon Ball Xenoverse 3 svela un futuro lontano oltre Goku, mentre Dragon Ball Super: Beerus prepara il ritorno dell'anime nel 2026. Tra nuovi personaggi, canon in evoluzione e visioni di Toriyama, il franchise ridefinisce il proprio destino. Xenoverse 3 e l'era Age 1000: il destino di Goku oltre il tempo La lunga ombra di Goku si estende ben oltre la sua epoca, e Dragon Ball Xenoverse 3 decide di inseguirla fino a un futuro remoto, quasi mitologico.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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