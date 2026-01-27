Dragon Ball | Svelati i design ufficiali di Akira Toriyama per Goku SSJ4 e Vegeta SSJ3

Il 40° anniversario di Dragon Ball porta nuove immagini dei personaggi. Akira Toriyama ha svelato i design ufficiali di Goku SSJ4 e Vegeta SSJ3, sorprendendo i fan. Le nuove versioni appaiono più dettagliate e intense, mostrando come sono cambiati nel tempo. I fan aspettano con entusiasmo di vederli in azione nei prossimi episodi o manga. La passione per la serie non si ferma, anzi, cresce con ogni novità.

Il 40° anniversario di Dragon Ball continua a regalare sorprese incredibili ai fan di tutto il mondo. Durante un importante evento celebrativo tenutosi recentemente in Giappone, organizzato da Shueisha e dalla rivista Shonen Jump, sono stati mostrati per la prima volta i design ufficiali realizzati da Akira Toriyama per due delle trasformazioni più iconiche (e discusse) del franchise: Goku Super Saiyan 4 e Vegeta Super Saiyan 3. Nonostante la scomparsa del Maestro, il suo lascito continua a vivere attraverso il materiale inedito prodotto per Dragon Ball Daima, la serie che sta ridefinendo il canone dell'opera.

