Dove vedere in tv Milano-Conegliano A1 volley femminile 2026 | orario gara-4 programma streaming

Mercoledì 22 aprile alle 20.30 si svolgerà la quarta partita della finale scudetto di volley femminile tra Milano e Conegliano. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si disputa all’interno di un palazzetto che ospita le gare di questa serie. La partita rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe le squadre.

Mercoledì 22 aprile (ore 20.30) si giocherà Milano-Conegliano, gara-4 della finale scudetto di volley femminile. Le Pantere conducono la serie per 2-1 e possono chiudere i conti in trasferta, conquistando l’ottavo tricolore consecutivo. Le meneghine, che sono riuscite a espugnare il PalaVerde di Treviso in gara-3 e hanno tenuto aperto il confronto, sperando di imporsi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e trascinare così la contesa alla bella di spareggio. L’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro saranno i riferimenti di Conegliano, guidata da coach Giovanni Guidetti.🔗 Leggi su Oasport.it

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