Dove vedere in tv Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 | orario gara-1 programma streaming

Sabato 11 aprile alle 20.30 si svolgerà la prima gara della finale scudetto di volley femminile tra le squadre di Conegliano e Milano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà disponibile anche in streaming online. L'incontro rappresenta l'apertura della serie che assegnerà il titolo di campione d'Italia nella stagione 2025-2026.

Sabato 11 aprile (ore 20.30) si giocherà Conegliano-Milano, gara-1 della finale scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso incomincerà la serie al meglio delle cinque partite: chi ne vincerà tre conquisterà il tricolore e si laureerà Campione d’Italia. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante tra la prima e la terza forza della regular season: la corazzata veneta ha regolato Busto Arsizio e Novara, mentre le lombarde hanno avuto la meglio contro Vallefoglia e Scandicci nei playoff. Le Pantere andranno a caccia dell’ottavo tricolore consecutivo e del nono trionfo della propria storia, mentre le meneghine inseguiranno la prima affermazione dopo aver perso gli atti conclusivi del 2022, 2023, 2025 proprio contro la corazzata veneta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La finale Scudetto della Serie A1 femminile di pallavolo sarà tra Conegliano e Milano x.com