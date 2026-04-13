Dove vedere in tv Milano-Conegliano A1 volley femminile 2026 | orario gara-2 programma streaming

Mercoledì 15 aprile alle 20.30 si terrà la gara-2 della finale scudetto di volley femminile tra Milano e Conegliano. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La sfida si svolgerà in una delle due città, con le due squadre in attesa di determinare la squadra campione. La gara rappresenta il secondo confronto della serie finale, dopo la prima partita giocata in precedenza.

Mercoledì 15 aprile (ore 20.30) si giocherà Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto di volley femminile. All’Allianz Cloud proseguirà la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il titolo): si ritornerà in campo dopo l’atto d’apertura disputato sabato sera al PalaVerde di Treviso, la corazzata veneta si è imposta al tie-break in occasione di gara-1 e si trova dunque in vantaggio. Nel capoluogo meneghino riprenderà la caccia delle Pantere all’ottavo tricolore consecutivo, mentre le padrone di casa proveranno a fare sognare il proprio pubblico e a infiammare ancora di più questo vibrante confronto tra la prima e la terza forza della regular season, che si ritroveranno poi una di fronte all’altra nel weekend in occasione della gara-3 in terra veneta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026: orario gara-1, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming