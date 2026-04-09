Dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026 | orario canale streaming

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire la Parigi-Roubaix 2026 in diretta televisiva e streaming. La corsa si svolgerà nel mese di aprile e sarà trasmessa sui principali canali dedicati allo sport. Gli orari di inizio e le modalità di visione saranno comunicati prossimamente, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire ogni momento di questa competizione.

Gli appassionati di ciclismo sono pronti a gustare l’affascinante spettacolo offerto da una delle gare più entusiasmanti dell’anno. Domenica 12 aprile si corre la Parigi-Roubaix. La corsa in linea, giunta all’edizione numero 123, prende il via da Compiègne, partenza prevista alle 11:05, e si conclude a Roubaix intorno alle 16:50 dopo aver percorso 258,3 chilometri. Mathieu van der Poel, al terzo centro consecutivo, si è confermato il dominatore assoluto dell’Inferno del Nord. Il neerlandese ha infatti rifilato 1’18’’ a Tadej Pogacar, penalizzato però da una caduta, e ha staccato il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek di 2’11’’. Un campo partecipanti di altissimo livello sembra offrire tutte le garanzie per una gara appassionante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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