Dove vedere in tv la Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orario canale streaming

Da mercoledì 4 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 partono con le prime gare, anche se le medaglie arriveranno solo da sabato 7. La cerimonia di apertura si terrà venerdì 6 e sarà trasmessa in diretta su vari canali. Chi vuole seguire l’evento in tv o in streaming troverà facilmente le opzioni disponibili, mentre gli appassionati si preparano a vivere due settimane di sport e competizione.

Da venerdì 6 a domenica 22 febbraio si disputeranno in Italia le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le prime medaglie verranno assegnate a partire da sabato 7, mentre le prime gare si terranno già da mercoledì 4. La Cerimonia d'Apertura dei Giochi andrà in scena venerdì 6 alle ore 20.00: la manifestazione principale si terrà a Milano, allo stadio San Siro, ma ci saranno parate con le delegazioni anche in altre sedi di gara, quali Predazzo, Livigno e Cortina d'Ampezzo. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv della Cerimonia d'apertura sarà fruibile su Rai1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

