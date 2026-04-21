Dove puoi permetterti di vivere a Firenze col tuo stipendio

A Firenze, molte persone che lavorano in città trovano difficile trovare un alloggio accessibile con il loro stipendio. La maggior parte di loro vive in altre località a causa dei costi elevati degli affitti e delle case. La questione della convenienza abitativa si ripete spesso tra chi desidera trasferirsi o cambiare casa, ma si scontra con le tariffe generalmente alte del mercato immobiliare locale.

“Mi piacerebbe ma non me lo posso permettere”. Quante volte avete sentito dire questa frase da persone che lavorano a Firenze ma abitano in altre città, a causa dei costi troppo alti degli alloggi? Spoiler: probabilmente tantissime. Abbiamo cercato di capire, incrociando i dati e la media degli.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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