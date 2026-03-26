Dove puoi permetterti di vivere a Bologna con il tuo stipendio

Negli ultimi anni, i costi delle case a Bologna sono cresciuti significativamente, coinvolgendo sia il mercato delle compravendite che quello degli affitti. Questa tendenza è stata oggetto di numerosi studi, interventi politici e articoli di giornale, che ne hanno analizzato le implicazioni sul mercato immobiliare locale. La questione riguarda direttamente le possibilità di abitarvi in base allo stipendio, considerando le variazioni di prezzo nel tempo.

Che il prezzo delle case a Bologna sia aumentato, e molto, negli ultimi anni, non è più una novità. Ricerche, approfondimenti, interventi politici e articoli di giornale ne parlano da anni, che si tratti di abitazioni da acquistare o da prendere in affitto.Il punto è: sì, ma quanto sono aumentati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Dove puoi permetterti di vivere a Bologna con il tuo stipendio Articoli correlati Dove puoi permetterti di vivere a Roma con il tuo stipendioIl costo degli affitti nella Capitale sta crescendo a un ritmo senza precedenti, complice anche il Giubileo appena concluso che ha ridotto l’offerta... Paolo Mendico umiliato dalla prof in classe: “Non puoi permetterti il doposcuola?”. Il racconto nel suo diarioLa vicenda di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita lo scorso settembre, continua a sollevare discussioni e polemiche nel mondo... Tutti gli aggiornamenti su Dove puoi permetterti di vivere a... Discussioni sull' argomento Messina: A Milano aspettative eccessive, Bologna spende come noi ma parte da underdog; Capitan Futuro, presente!; Ettore Messina pizzica la Virtus Bologna: Sempre passati da underdog, un capolavoro di comunicazione. Dove puoi permetterti di vivere a Bologna con il tuo stipendioChe il prezzo delle case a Bologna sia aumentato, e molto, negli ultimi anni, non è più una novità. Ricerche, approfondimenti, interventi politici e articoli di giornale ne parlano da anni, che si tra ... bolognatoday.it @mattesbro12 for the W! Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 @frarobu #LaNostraPassione - facebook.com facebook Bologna, le imprese artigiane: «Non troviamo più autisti. La fine dell’era dei padroncini, questo lavoro non piace ai giovani» x.com