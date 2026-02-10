Dove puoi permetterti di vivere a Roma con il tuo stipendio

Il costo degli affitti a Roma sale velocemente, portando molte persone a chiedersi dove riescano a vivere con il loro stipendio. Dopo il Giubileo, l’offerta di appartamenti è diminuita, perché molti sono stati convertiti per affitti brevi. La domanda, invece, continua a crescere. La situazione rende sempre più difficile trovare un alloggio accessibile in città.

Il costo degli affitti nella Capitale sta crescendo a un ritmo senza precedenti, complice anche il Giubileo appena concluso che ha ridotto l'offerta di appartamenti - spesso convertiti per l'affitto breve - a fronte di una domanda che invece si conferma in costante espansione.

