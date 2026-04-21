Dove è stata presa la ricina Mamma e figlia avvelenate il punto sulle indagini

Un piccolo paese si trova al centro di un’indagine dopo che una madre e la figlia sono state trovate avvelenate con ricina. Le forze dell’ordine stanno svolgendo accertamenti per chiarire come sia avvenuto il contatto con la sostanza. L’attenzione degli investigatori si concentra sui possibili responsabili e sui luoghi in cui la ricina potrebbe essere stata prodotta o distribuita. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti.

C’è un paese che sussurra e una famiglia che, da un giorno all’altro, si ritrova al centro di un incubo. Una parola sola basta a far scattare l’allarme: veleno. E quando quel veleno è tra i più temuti, la paura diventa immediata, viscerale. Perché a quel punto la domanda non è più “come stanno?”, ma “chi e perché?”. Nelle ultime ore, intorno al caso che scuote Pietracatella, in provincia di Campobasso, prende forma un dettaglio che pesa come un macigno: non si cerca solo di capire cosa sia successo, ma soprattutto da dove possa essere arrivata quella sostanza. E lì, dicono gli investigatori, potrebbe esserci la chiave di tutto. Il paese in apnea: la parola che nessuno vorrebbe sentire.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

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