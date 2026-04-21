Dossieraggi inchiesta su migliaia di documenti analisi sui cellulari

Ieri, il Ros ha sequestrato migliaia di documenti e atti nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura di Roma. Tra i materiali raccolti ci sono anche cellulari sottoposti a analisi. L'operazione fa parte di un'indagine in corso, che coinvolge diversi aspetti legati a dossieraggi e attività investigative. Le autorità hanno compiuto un intervento di vaste proporzioni, che si inserisce in un'indagine più ampia.

Sono migliaia i documenti e gli atti sequestrati ieri dal Ros, su richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla "squadra Fiore" che vede indagate a vario titolo undici persone tra cui anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo e Giuliano Tavaroli, quest'ultimo già coinvolto nello scandalo Telecom-Sismi. Server, file e materiale cartaceo che dovrà ora essere analizzato dagli inquirenti. Parallelamente gli investigatori lavoreranno sui telefoni cellulari e i device sequestrati agli indagati. "Una gran massa di dati dai quali potrebbero arrivare elementi utili alle indagini", spiegano gli inquirenti che dovrebbero incontrarsi a piazzale Clodio per fare il punto dopo le perquisizioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dossieraggi, inchiesta su migliaia di documenti, analisi sui cellulari Notizie correlate Documenti Epstein: silenzi sui nomi potenti, Trump smentisce inchiesta su sua assoluzioneUn nuovo capitolo del caso Epstein si chiude con l’annuncio di una censura su documenti che avrebbero potuto rivelare nomi di personalità potenti... Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni(Adnkronos) – Perquisizioni sono in corso, a quanto si apprende, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell'inchiesta sulla Squadra Fiore. Indagato Del Deo; Spionaggio e dossieraggi illegali nell’inchiesta sulla Squadra Fiore; Il mercato dei dati rubati: così sbirciavano i redditi di Ricky Tognazzi e dei vip; Equalize, le chat delle cyber-spie: Grazie per la denuncia dei redditi di Tognazzi. Dossieraggi, inchiesta su migliaia di documenti, analisi sui cellulariL'indagine sulla cisiddetta squadra Fiore vede indagate 11 persone tra cui anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo ... ilgiornale.it Caso dossieraggi, su cosa verte l’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra FioreLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso dossieraggi, su cosa verte l’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore ... tg24.sky.it «PREZZI GONFIATI PER GLI ACQUISTI DEI SERVIZI SEGRETI» . TERREMOTO SULL’EX 007 Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi. Me ne occupo oggi sul quo facebook Gli spioni della «squadra Fiore» lavorarono nella nuova PopBari: intercettazioni abusive e dossieraggi. Caccia ai mandanti x.com