La pubblicazione di alcuni documenti legati al caso Epstein ha fatto discutere. La censura ha nascosto nomi di personaggi potenti, senza fornire spiegazioni chiare. Donald Trump ha smentito di essere coinvolto in un’inchiesta sulla sua assoluzione. La vicenda resta avvolta nel mistero e molti si chiedono cosa si nasconda dietro a questa scelta di bloccare le informazioni.

Un nuovo capitolo del caso Epstein si chiude con l’annuncio di una censura su documenti che avrebbero potuto rivelare nomi di personalità potenti legate al finanziatore e pedofilo. Tra i file resi disponibili dal tribunale, molti sono stati oscurati prima ancora di essere resi pubblici, con l’ordine di non divulgare informazioni che potrebbero compromettere indagini in corso o esporre figure di alto profilo. L’effetto è stato immediato: la comunità giornalistica e i ricercatori hanno segnalato la mancanza di accesso a file che avrebbero potuto chiarire legami tra Epstein e personaggi del mondo politico, finanziario e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Documenti Epstein: silenzi sui nomi potenti, Trump smentisce inchiesta su sua assoluzione

Approfondimenti su Epstein Documenti

Oggi si apre un nuovo capitolo con la pubblicazione degli Epstein files, documenti che sollevano sospetti su censure e omissis volte a nascondere i collegamenti dei potenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DOJ releases Epstein files that mention Trump

Ultime notizie su Epstein Documenti

Argomenti discussi: Tre milioni di nuove pagine pubblicate su Epstein. Resta il vuoto giudiziario; I nuovi Epstein Files: la tratta sessuale dell'élite che aveva in mano i potenti; L’ex Chief Technology Officer onorario di Ripple rompe il silenzio e parla dei riferimenti a XRP e XLM nei documenti di Epstein.; File Epstein, il nome di Trump compare 3.200 volte.

Elon Musk e Bill Gates con Trump nei nuovi Epstein Files, tutte le accuse nei documenti e le reazioniDonald Trump, Elon Musk e Bill Gates nei nuovi Epstein Files: le accuse e le rivelazioni nei documenti resi pubblici ... virgilio.it

Epstein files, le disturbanti foto dell'ex principe Andrea accovacciato su una donna: cosa è emerso negli ultimi documenti resi pubbliciTre milioni di pagine, oltre 2.000 video e circa 180mila fotografie. È l’ultima, imponente tranche di documenti sul caso Jeffrey Epstein ... msn.com

Le tensioni Stati Uniti-Iran. #Trump assicura: «Abbiamo avviato una trattativa. Spero di negoziare qualcosa di accettabile». Poi sullo scandalo #Epstein dice: «I nuovi documenti mi assolvono». #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com facebook

#Epstein files. Trump commenta l'ultima pubblicazione dei documenti: "Non li ho visti di persona, ma alcune persone molto importanti mi hanno detto che non solo mi assolvono, ma sono l'opposto di ciò che la gente sperava". x.com