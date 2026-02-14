Vittozzi e Wierer sono deluse dopo aver concluso la gara di biathlon per un risultato insoddisfacente, che dipende da errori di mira e condizioni di neve difficile. Dorothea Wierer ha definito questa come la sua peggiore prova della stagione, mentre Passler rischia di essere esclusa dalla staffetta a causa di una decisione tecnica. Le atlete italiane si sono fatte sorprendere dalla salita del tracciato, che ha complicato le loro prestazioni.

Rose per le atlete, è pur sempre il giorno di San Valentino, sorrisi tirati e delusione visibile nel clan azzurro. Lisa Vittozzi con il quinto posto a 40”8 dalla vincitrice Maren Kirkeeide è in buona posizione per l’inseguimento di domenica, quando si partirà con il distacco accumulato oggi (prima al via la norvegese e poi tutte le altre). La sappadina ha centrato tutti i 10 bersagli ma ha avuto una flessione sugli sci soprattutto nel finale: "Ho dato tutto ma non è bastato per vincere una medaglia. Sono soddisfatta perché più di così non potevo fare, all’uscita dal primo poligono avevo già 15" di ritardo, il che è un po’ strano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, la delusione di Vittozzi e Wierer. Dorothea: "La mia peggiore gara stagionale"

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Biathlon Aesthetics Dorothea Wierer #shorts #biathlon

Argomenti discussi: Delusione per Lisa Vittozzi nell'individuale di biathlon; Amarezza Giacomel: Delusione cocente, sono molto arrabbiato. Botn, oro e lacrime; Biathlon - Milano-Cortina 2026, la delusione di Tommaso Giacomel dopo l'individuale: Sbagliare in piedi mi fa parecchio arrabbiare; Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel d'argento: la staffetta mista in 3'.

Le azzurre non nascondono la delusione per il risultato di oggi nella 7,5 km. Passler, verso l'esclusione dalla staffetta per scelta tecnicaLe azzurre non nascondono la delusione per il risultato di oggi nella 7,5 km. Passler, verso l'esclusione dalla staffetta per scelta tecnica ... gazzetta.it

Biathlon, Fillon-Maillet vince la 10km sprint. Delude Giacomel, azzurri lontani dal podioDopo la delusione del 6° posto nella 20km, l'azzurro non è riuscito a riscattarsi facendo anche peggio dei compagni Hofer (13°) e Romanin (16°) ... gazzetta.it

La decima giornata dei Giochi porta all’Italia il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross, conquistato in rimonta dopo una caduta in allenamento. Delusione per Giacomel nel biathlon e per Lorello e Ghiotto nel pattinaggio di velocità maschile. x.com

La decima giornata dei Giochi porta all’Italia il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross, conquistato in rimonta dopo una caduta in allenamento. Delusione per Tommaso Giacomel nel biathlon e per il pattinaggio di velocità maschile, dove i due azzurri facebook