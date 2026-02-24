Dorothea Wierer | Non sono mai stata ossessionata dall’oro olimpico da bambina volevo diventare cameriera

Dorothea Wierer ha deciso di ritirarsi dopo aver vinto l’argento nella staffetta mista ai Giochi di Milano-Cortina. La sua scelta deriva dalla forte volontà di dedicarsi ad altre passioni, lontano dalle luci della ribalta. Da bambina, invece, sognava di diventare cameriera, non una campionessa olimpica. La biatleta ha sempre sottolineato di non essere mai stata ossessionata dall’oro e ha spiegato che questa medaglia rappresenta un grande traguardo.

La biatleta Dorothea Wierer, alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha vinto l’argento nella staffetta mista, prima di annunciare il ritiro. La sua intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’intervista a Dorothea Wierer. In quasi vent’anni di biathlon, ha centrato ogni bersaglio, tranne l’oro olimpico. È delusa? “ Ho la fortuna di avere ereditato geni buoni dai miei genitori, di mio ci ho messo una vita di allenamenti. Sono cresciuta con la mentalità del lavoro, come Jannik Sinner, che è quasi un vicino di casa. Vorrei sempre fare di più, i coach mi hanno tenuta a freno. Va bene così, non potevo chiedere di più al mio sport “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le carriere di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a confronto: l’oro olimpico fa pendere la bilanciaDorothea Wierer ha chiuso la sua carriera sportiva con un quinto posto nella mass start alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, disputata a Anterselva.

Dorothea Wierer: «Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner»Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon, si racconta in un’intervista a La Stampa di Paolo Brusorio.

