Scherma l’Italia firma la doppietta in Coppa del Mondo! Le azzurre dominano il fioretto a Il Cairo

In una giornata ricca di successi a Il Cairo, le schermitrici italiane hanno conquistato la vittoria nel torneo di fioretto femminile di Coppa del Mondo. Dopo aver assistito alla vittoria del team maschile, le atlete italiane hanno confermato il loro valore, portando a casa il podio. La competizione ha visto una forte presenza di squadre internazionali, ma le azzurre sono riuscite a dominare la finale e ad ottenere il risultato.

L’ Italia concede il bis e, pochi minuti dopo la vittoria del quartetto maschile, si impone anche nella prova a squadre del fioretto femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma: a Il Cairo, in Egitto, a fare festa sono Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini ed Anna Cristino. L’ Italia, accreditata della prima testa di serie, usufruisce di un bye al primo turno ed esordisce direttamente agli ottavi di finale, dove le azzurre liquidano Cina Taipei, battuta per 45-20, per poi disputare i quarti di finale contro l’Ucraina, sconfitta comunque con margine, con lo score di 40-31. Nel penultimo atto lo scoglio per le azzurre è il Giappone: l’Italia finisce anche sotto di 4 stoccate sul 27-31 a due assalti dalla conclusione, ma rimonta e la spunta per 41-38.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, l’Italia firma la doppietta in Coppa del Mondo! Le azzurre dominano il fioretto a Il Cairo Notizie correlate Scherma, l’Italia vince in Coppa del Mondo! Gli azzurri trionfano nel fioretto a Il CairoGli azzurri del fioretto maschile si riscattano dopo l’opaca prova individuale di ieri: a Il Cairo, in Egitto, l’Italia di Guillaume Bianchi, Filippo... Scherma, salgono ad undici le azzurre nel main draw di fioretto femminile a Il CairoProsegue a gonfie vele per i colori azzurri la tappa della Coppa del Mondo di fioretto in corso a Il Cairo (Egitto): al termine delle qualificazioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo: ad Hong Kong occhi su Guazzini-Consonni; Stano e Fiorini punte azzurre nei mondiali a squadre di marcia a Brasilia; Un altro Seedorf al Milan: il figlio di Clarence ha esordito in Serie D; RECAP! Italia-Giappone 3-0: Errani/Paolini staccano il pass delle Final 8. Scherma: Coppa del Mondo di sciabola maschile, ottavo posto per l'Italia a PadovaL’Italia si è classificata all’8° posto nella prova a squadre che ha chiuso la 67^ edizione del Trofeo Luxardo di Padova, la storica tappa italiana del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschi ... napolimagazine.com Azzurri d’oro: l’Italia vince la Coppa del Mondo di fioretto a Il CairoL’Italia del fioretto maschile ha trionfato nella prova a squadre della Coppa del Mondo di scherma a Il Cairo, riscattando con determinazione la prestazione individuale meno brillante del giorno ... it.blastingnews.com COPPA DEL MONDO | L’ipotesi di un forfait dell'Iran potrebbe rimettere in corsa la Nazionale dopo l’eliminazione. Si gioca l’11 giugno, decisione attesa nel giro di qualche settimana facebook Mondiali FIFA 2026, Azzi: “Sarà una Coppa del Mondo XXL in streaming con DAZN” x.com