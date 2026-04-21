dopo la grandine e la pioggiasulle marche torna il serenoecco le previsioni per il ponte

Dopo i temporali e le grandinate di martedì 21 aprile, le Marche si preparano a un miglioramento del tempo. Nella mattinata di oggi si sono registrate ancora alcune piogge, ma a partire dal primo pomeriggio si sono aperte ampie schiarite, portando un po’ di sollievo dopo le condizioni atmosferiche avverse. Le previsioni indicano un’apertura del cielo anche nelle prossime ore, con il sereno che dovrebbe proseguire durante il ponte.

Ancora qualche pioggia in mattinata sulle Marche, dopo i temporali e le grandinate di martedì 21 aprile, ma dal primo pomeriggio di oggi si sono aperte ampie schiarite ed è tornato il sole. La coda di instabilità ha interessato gran parte della regione, dalla costa all'entroterra, dove si sono registrate le precipitazioni più intense. Le cumulate più rilevanti si sono registrate in mattinata sul Monte Acuto (PU) e in due località dei Sibillini ascolani, Montemonaco e Montegallo, tutte con precipitazioni che hanno superato di poco i 10 mm.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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