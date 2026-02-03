Ondate di pioggia sulle Marche dopo un lieve miglioramento ?torna il maltempo con la neve

Le Marche si preparano a un nuovo episodio di maltempo, con piogge intense che sono tornate a colpire la regione. Dopo un breve miglioramento, le nuvole si sono nuovamente addensate e le precipitazioni non si sono fatte attendere. In alcune zone, il cielo si è imbrattato di grigio e il rischio di allagamenti si fa concreto. La neve, che qualche giorno fa aveva imbiancato le spiagge e coperto le montagne, si riaffaccia nei crinali più elevati. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre le autorità invitano

Scordatevi quella prima decade del febbraio di 14 anni fa, con le bufere di neve, il termometro sotto lo zero giorno e notte e persino le spiagge imbiancate in tutte le Marche, con accumuli che sottovento superarono i tre metri, non solo in montagna ma anche su quote collinari come ad Urbino (nella foto). Il nevone del '12, che per dieci giorni trasformò la nostra regione in un'appendice della Lapponia, per ora è un'eco suggestiva rimandata dalle memorie degli smartphone, che in automatico ci ricordano gli anniversari con foto e video di allora. Correnti umide Tutt'altro scenario meteo ci attende in questa prima settimana di febbraio, segnata sulle Marche dall'influsso di correnti umide ed instabili che arrivano dall'Atlantico.

