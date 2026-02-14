Il Bambino Gesù ha dichiarato che il bambino non può più ricevere un nuovo trapianto, dopo che gli è stato impiantato un cuore danneggiato. La causa di questa decisione riguarda un intervento eseguito presso il Monaldi di Napoli, dove i genitori avevano richiesto un parere. Tuttavia, il parere del Monaldi si oppone a questa posizione, sostenendo che il bambino potrebbe ancora essere idoneo a un trapianto.

L’Ospedale Bambino Gesù ha dichiarato “non più trapiantabile” il bambino col “cuore bruciato” che necessita di una sostituzione urgente dell’organo. I genitori si erano rivolti all’istituto di Roma per un parere dopo l’impianto di un cuore danneggiato al figlio compiuto all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è ancora ricoverato. L’istituto partenopeo ha dato però un parere diverso, affermando che si può ancora intervenire con un secondo trapianto. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trapianto di cuore sbagliato, per il Bambino Gesù bimbo "non è più trapiantabile": Monaldi di parere opposto

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

Il medico dell’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il cuore di Tommaso è troppo danneggiato per essere salvato, dopo aver analizzato le sue condizioni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: C’è da preoccuparsi per il trapianto di cuore sbagliato a Napoli; La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Trapianto di cuore sbagliato a bimbo, indagati sei medici: l'errore di conservazione e l'operazione effettuata lo stesso. Cosa non torna; Trapianto di cuore sbagliato al Monaldi, peggiora il bimbo di 2 anni: 6 medici indagati per lesioni colpose.

Napoli, il bambino di due anni dal trapianto di cuore sbagliato, potrebbe essere inabile a un altro interventoLo rivela il legale della famiglia. Le condizioni cliniche si aggravano. La madre, Patrizia, attende con ansia il responso di un consulto con i sanitari del Bambin Gesù ... tg.la7.it

Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagatiLo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi. L’organo arrivava da Bolzano, espiantato da un bambino di quattro ... virgilio.it

#Napoli Arrivato il parere del Bambino Gesù di Roma, chiesto dalla famiglia del piccolo di due anni trapiantato con il cuore 'bruciato'. "Secondo l'ospedale non è più trapiantabile", fa sapere in collegamento a 'Mi manda Raitre' l'avvocato Francesco Petruzzi, l facebook

#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com