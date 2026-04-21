Dopo il successo della ' Run4Rare' il Rotaract Club Cesena tiene alta l' attenzione sulle malattie genetiche rare

Dopo il successo della manifestazione Run4Rare, che a febbraio ha coinvolto più di 3.000 partecipanti a Cesena, il Rotaract Club locale continua a focalizzarsi sulle malattie genetiche rare. L’evento ha visto le strade della città illuminate di blu, colore simbolo di queste patologie. Ora, l’associazione si prepara a un incontro istituzionale e conviviale per approfondire ulteriormente la questione e coinvolgere la comunità.