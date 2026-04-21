Dopo il successo della ' Run4Rare' il Rotaract Club Cesena tiene alta l' attenzione sulle malattie genetiche rare
Dopo il successo della manifestazione Run4Rare, che a febbraio ha coinvolto più di 3.000 partecipanti a Cesena, il Rotaract Club locale continua a focalizzarsi sulle malattie genetiche rare. L’evento ha visto le strade della città illuminate di blu, colore simbolo di queste patologie. Ora, l’associazione si prepara a un incontro istituzionale e conviviale per approfondire ulteriormente la questione e coinvolgere la comunità.
Dopo il successo della Run4Rare, che lo scorso febbraio ha visto oltre 3.000 persone colorare di blu le strade di Cesena, l’impegno per la sensibilizzazione sulle malattie genetiche rare prosegue con un importante appuntamento istituzionale e conviviale. Il Rotaract Club Cesena organizza una.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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