Manca poco alla ‘Run4Rare’ si accendono i riflettori sulle malattie genetiche rare nei bambini

Domani si svolge la ‘Run4Rare’, un evento che mira a sensibilizzare sulle malattie genetiche rare nei bambini. La corsa, organizzata a Milano, coinvolge decine di famiglie che combattono contro queste condizioni fin dall’infanzia. La manifestazione si tiene al parco Sempione e vede la partecipazione di medici, associazioni e cittadini. La giornata intende raccogliere fondi per la ricerca e offrire sostegno alle famiglie colpite.

Le malattie genetiche rare, considerate nel loro insieme, rappresentano una realtà molto più diffusa di quanto si creda comunemente. Si tratta di patologie di origine genetica che spesso si manifestano fin dalla nascita o nella prima infanzia. Nella maggior parte dei casi sono condizioni complesse e croniche, ancora poco conosciute, che richiedono percorsi terapeutici personalizzati, un supporto continuativo e una solida rete di assistenza per i bambini e le loro famiglie. Per accendere i riflettori su questa realtà e offrire un aiuto concreto nasce 'Run4Rare', la camminata e corsa solidale in programma domenica 22 febbraio a Cesena, con partenza da piazza del Popolo.