Palazzo Barone locali da ristrutturare | il Comune affitta 2 piani alla Steve Jobs Academy per 15 anni

Il Comune ha deciso di affittare per quindici anni due piani di Palazzo Barone alla Steve Jobs Academy, a causa delle condizioni dei locali, che necessitano di lavori di ristrutturazione. Nei prossimi mesi, verranno investiti circa 200 mila euro per rendere gli spazi più funzionali e moderni, pronti ad accogliere studenti e corsi innovativi.

Il Comune concede in "affitto" per quindici anni due piani di Palazzo Barone alla Steve Jobs Academy. La Fondazione, che attraverso un istituto tecnico superiore offre corsi gratuiti biennali riconosciuti dal ministero per lavorare come web developer o come tecnico meccatronico specializzato, dovrà accollarsi le spese di ristrutturazione dei locali che ammontano a poco meno di 335 mila euro. Lo stabilisce una determina firmata ieri (11 febbraio 2026) da Ferdinando Ania, dirigente dell'ufficio autonomo Demanio e inventario, che fa riferimento all'area del Patrimonio. Da un lato l'Amministrazione risparmia, dall'altro la Fondazione, al momento ospite del consorzio Eht, in via Rosario Riolo, avrà la possibilità di aprire una nuova sede a Palermo, dopo quelle di Caltagirone e Catania.