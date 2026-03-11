La donna uccisa a coltellate arrestato l' ex compagno

Nella serata di ieri, Daniela Zinnanti è stata trovata morta nel suo appartamento di via Lombardia, vittima di ferite da arma da taglio. L’ex compagno della donna è stato arrestato subito dopo l’episodio. La lite tra i due è scoppiata poco prima del ritrovamento del corpo. La scena del delitto è stata immediatamente isolata dalla polizia.

Le coltellate al termine di una lite avvenuta nella prima serata di ieri. Questi gli ultimi istanti di vita di Daniela Zinnanti, la donna uccisa nel suo appartamento di via Lombardia. A confessare l'omicidio è stato il 67enne Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi dopo un lungo interrogatorio in Questura. La polizia lo ha rintracciato durante la notte dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza. Bonfiglio ha ammesso di aver commesso il gesto al culmine di un litigio scaturito, da quanto risulta attualmente, per motivi sentimentali. L'uomo, riporta Ansa, era ristretto ai domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

