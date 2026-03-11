Nuovo femminicidio a Messina donna uccisa a coltellate in casa | arrestato l'ex compagno ha confessato

A Messina una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa con ferite da arma da taglio. L'ex compagno, un uomo di 67 anni, è stato arrestato dopo aver confessato durante un interrogatorio condotto dalla polizia. La vittima è deceduta ieri, mentre l’uomo è stato fermato poco dopo i fatti. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla polizia durante l'interrogatorio.