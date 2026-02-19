Sfregio alla Madonna di San Luca qual è il valore dei gioielli rubati Mi si è fermato il cuore

La Madonna di San Luca è stata danneggiata nella notte, causando grande dolore ai fedeli di Bologna. Dei gioielli che decoravano la statua sono stati rubati, lasciando un vuoto evidente. Il furto ha scosso la comunità, che considera il simbolo un punto di riferimento spirituale. Le forze dell’ordine stanno indagando per recuperare gli oggetti e capire come sia potuto accadere. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni testimoni, che hanno assistito impauriti alla scena. La chiesa rimane aperta, ma il valore dei gioielli rubati resta incerto.

Bologna, 19 febbraio 2026 – Un attentato al simbolo più caro della devozione bolognese. La Madonnina di San Luca nella notte è stata violata e depredata dai piccoli gioielli che l’adornavano. Anelli, collanine. Ricordi della fede donati dai cittadini alla loro Beata Vergine che dall’alto del colle della Guardia protegge la città delle due torri. Cosa hanno rubato i ladri. Il valore economico del bottino dovrebbe essere in realtà esiguo, la preziosa icona, risalente al tredicesimo secolo è salva e intatta. Neppure la preziosa riza d’argento che protegge l’immagine della Madonna col Bambino è stata toccata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfregio alla Madonna di San Luca, qual è il valore dei gioielli rubati. “Mi si è fermato il cuore” Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina. San Luca, sfregio alla Madonna: tentato furto e indagini a Bologna. Un simbolo religioso violato.A San Luca, un tentato furto ha causato danni alla Basilica, lasciando il vetro di protezione della Madonna rotto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Furto a San Luca, sfregio all'icona della Madonna: Scossi e feriti; Danneggiata la statua dell'elefantino del Bernini a Roma, 'indegno sfregio'; Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-voto; Bologna infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca. Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaTentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca , dove si trova l’icona della Madonna , protettrice dei bolognesi. L’arcidiocesi spiega che ... gazzettadelsud.it Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoGrave furto sacrilego a Bologna: rubati i preziosi gioielli ex-voto della Madonna di San Luca. un oltraggio che ferisce il cuore dei fedeli. lalucedimaria.it FURTO A SAN LUCA (2) Furto al Santuario della Madonna di San Luca, la dichiarazione del Sindaco Matteo Lepore. "Un’azione che offende tutta la comunità bolognese. La Madonna di San Luca rappresenta da secoli un simbolo identitario della nostra città, facebook Infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca a Bologna. L'arcidiocesi: "Profondamente scossi e feriti" #ANSA x.com