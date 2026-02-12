La pensionata di un paese vicino è stata derubata di gioielli per circa 80mila euro. Il truffatore, un uomo di 45 anni, si era spacciato per un carabiniere e aveva messo a segno il colpo. Dopo alcune settimane di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e a metterlo in manette. Ora il sospettato si trova in carcere in attesa del processo, previsto per l’11 marzo.

Starà in carcere almeno fino al processo, fissato per il prossimo 11 marzo, il 45enne che si era finto carabiniere e aveva rubato gioielli per 80mila euro a una pensionata del paese. La truffa era scattata martedì mattina. La donna aveva ricevuto una telefonata relativa all’arresto del figlio per un furto in una gioielleria e della richiesta del giudice di vedere i gioielli che la donna aveva in casa per capire se fossero il frutto del furto. La pensionata, evidentemente preoccupata, ha radunato gioielli e soldi e quando alla porta si è presentato il finto carabiniere l’ha fatto entrare in casa, ha disposto sul tavolo tutti i gioielli e ha lasciato che il finto militare se ne impossessasse e se ne andasse, dopo averle garantito che si sarebbe fatto vivo a breve con il responso del giudice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pensionata derubata dei gioielli. Preso il truffatore, è in carcere

Un tentativo di truffa ai danni di una pensionata è stato fermato ieri pomeriggio ad Agerola, nel Napoletano.

Una recente truffa ai danni di un'anziana di Ribera evidenzia ancora una volta le insidie delle false comunicazioni.

