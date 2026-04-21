Donazioni di organi Como ai vertici in Lombardia | secondo posto per attività a cuore fermo
L’Asst Lariana si posiziona al secondo posto in Lombardia per il numero di donazioni di organi effettuate, con particolare attenzione alle donazioni a cuore fermo. La struttura si conferma tra le realtà più attive nella regione in questo ambito. La classifica tiene conto delle attività di donazione svolte nel corso dell’ultimo anno e riflette un impegno costante nella gestione delle pratiche di prelievo.
L’Asst Lariana si conferma tra le realtà più attive in Lombardia nel campo della donazione di organi. I dati più recenti collocano infatti l’area di Como al secondo posto regionale per attività di donazione a cuore fermo (DCD), un risultato che riflette l’organizzazione e le competenze sviluppate.🔗 Leggi su Quicomo.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Cuore bruciato dal ghiaccio nel trasporto, mai successo prima. Choc anche sulle donazioni di organi”
Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento dopo la storia di Domenico: la gioia della madreNon c’è stato, al momento, il temuto effetto negativo sulle donazioni di organi a seguito della vicenda del piccolo Domenico, il bimbo col cuore...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Come funziona il sistema dei trapianti in Italia; L’albero del dono: a Biella dal 17 al 19 aprile un’iniziativa con i professionisti ASL BI e i volontari AIDO per promuovere il valore universale della donazione di organi e tessuti; Donazione organi, spot del Ministero al rinnovo della Cie; Giornata nazionale donazione organi 2026: Riempi il Silenzio.
Como seconda in Lombardia per donazione di cuore: con Asst Lariana nuova vita per 52 persone e cura di oltre 4.400 pazientiAsst Lariana si conferma tra le realtà più attive a livello regionale nel campo della donazione di organi. In particolare, i dati più recenti evidenziano come l’area di Como si collochi al secondo pos ... comozero.it
Donazione organi: un comasco su sei dice no all’espiantoDonazione degli organi, 206.176 comaschi hanno risposto di sì, aumentano però le opposizioni, 86.071 i no. laprovinciadicomo.it
Donazioni di sangue in calo Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook
Versilia, festa in ospedale per le 400 donazioni di sangue e plasma x.com