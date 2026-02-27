Un episodio insolito ha attirato l'attenzione nel settore sanitario, con un caso senza precedenti nel trasporto di organi. Si tratta di un episodio che ha suscitato sorpresa tra gli operatori, poiché rappresenta una situazione mai verificatasi prima. Le circostanze sono state particolarmente sorprendenti, creando un interesse immediato tra gli addetti ai lavori. La vicenda ha sollevato numerosi interrogativi sulla gestione delle donazioni e dei trasporti.

Roma - “A mia memoria, è il primo caso. Non ho mai sentito una storia simile nella casistica dell’associazione. Non ci sono precedenti di un organo danneggiato in questo modo, se è corretta la ricostruzione emersa finora, durante il trasporto. La notizia ha sorpreso tutti — operatori sanitari e non — perché si tratta di un cuoricino donato che purtroppo non è arrivato a destinazione. E non per i normali rischi operatori, che esistono, o per le condizioni del paziente”. A parlare è Flavia Petrin, 63 anni, ex infermiera professionale e da dieci anni presidente nazionale dell’Aido, l’Associazione Italiana per la Donazione di Organi.Dati esatti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Cuore bruciato dal ghiaccio nel trasporto, mai successo prima. Choc anche sulle donazioni di organi”

Trapianto di cuore “bruciato”, sequestrato contenitore per trasporto organi: “Ore disperate”La procura ha disposto il sequestro del box con il quale i medici hanno trasportato il cuore da trapiantare al bimbo di 2 anni.

Cuore bruciato, l'indagine sugli errori: «Personale non addestrato per il trasporto di organi»Non se la sono sentita di partire alla volta di Bolzano con quella custodia hi-tech.

Temi più discussi: Trapianto cuore al bimbo di Napoli: l'organo era già compromesso?; Domenico, il giallo del cuore bruciato. Il Monaldi replica a Bolzano: È chi ha inserito il ghiaccio secco ad aver danneggiato l'organo vitale; Bambino col cuore bruciato, prelievo e ghiaccio secco: l’inchiesta arriva a Bolzano; Cuore bruciato arrivato in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso, gli errori sul trapianto del bimbo.

Cuore bruciato, ispettori in ospedale: accertate le tensioni in sala tra le due équipeAvanzano le indagini per fare chiarezza sulla morte del piccolo Domenico. Gli indagati restano sette (tutti sanitari dell’ospedale Monaldi di Napoli) ma presto potrebbero salire ... altoadige.it

Il frigo da picnic, il cuore arrivato una pietra di ghiaccio e quello di Domenico già sul tavolo: cosa è successo in sala operatoriaI racconti choc degli infermieri e le prime parole del papà di Domenico Caliendo, il bimbo di Napoli morto a seguito di un trapianto fallito. La Procura: Nessun errore di Bolzano, gli ultimi svilupp ... dire.it

I pubblici ministeri che stanno seguendo il caso del cuore "bruciato" erano già a conoscenza del cardiochirurgo: nel 2023 è stato inserito nel fascicolo aperto per omicidio colposo in relazione alla morte del piccolo Claudio. Il bambino, nato con un soffio cardia facebook

Bimbo con il cuore bruciato, chi è la mamma Patrizia Mercolino: la sua storia, il marito e i fratellini di Domenico x.com