Trump isolato sull’Iran attacca i fedelissimi | è guerra aperta contro gli influencer della galassia MAGA

Un ex presidente ha criticato duramente alcuni sostenitori e influencer della galassia politica a lui vicina, accusandoli di favorire l’Iran, ritenuto uno stato che sostiene il proliferare nucleare. La sua presa di posizione si concentra su figure pubbliche note nel panorama conservatore, con accuse di aver favorito l’Iran in un ambito che lui definisce cruciale per la sicurezza nazionale. La vicenda evidenzia tensioni interne all’area politica di riferimento.

“So perché Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones mi combattono tutti da anni, specialmente per il fatto che ritengono sia una cosa meravigliosa per l’ Iran – il principale Stato sponsor del terrorismo – possedere un’arma nucleare”. Donald Trump si affida a un lungo post su Truth per attaccare, anche con insulti, alcune personalità, inclusi ex Maga, molto critici nei suoi confronti, specialmente dopo l’avvio della guerra contro l’Iran. Gli influencer che cita, particolarmente seguiti nella galassia conservatrice e trumpiana, hanno messo nel mirino il presidente Usa e le sue scelte in politica estera, accusandolo di avere ceduto alle pressioni di Israele e delle lobby israeliane, sposando scelte interventiste funzionali agli obiettivi di Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

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Le dure parole di Papa Leone contro Trump e Netanyahu restano isolate: in troppi nella Chiesa restano in silenzio e si rifiutano di condannare le bombe Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2026/04/08/papa-leone-solo-contro-la-guerra-il-pontefice-isolato-nell - facebook.com facebook

il post di Trump preannuncia con compiacimento la morte di un intero gruppo nazionale/etnico/culturale (“un’intera civiltà”), è diretto da un capo di Stato in forma pubblica, e si accompagna ad azioni militari concrete già in corso: non è una metafora isolata. x.com