Domenico Macrì fuori dal 41 bis | tra passato criminale e nuovi lavori

Domenico Macrì è stato recentemente trasferito dal regime di 41 bis e ha parlato con il giornalista Klaus Davi poco dopo aver lasciato il carcere. Macrì era coinvolto in diverse inchieste giudiziarie nella provincia di Vibo Valentia e ha un passato legato a attività criminali. La sua scarcerazione ha attirato l’attenzione, e nei giorni successivi ha iniziato a intraprendere nuovi lavori.

Domenico Macrì, figura centrale nelle inchieste giudiziarie che hanno colpito la provincia di Vibo Valentia, ha affrontato un confronto diretto con il giornalista Klaus Davi poco dopo la sua scarcerazione. L'incontro, avvenuto nei pressi del Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, ha messo in luce la nuova realtà di un uomo che, dopo anni passati sotto il regime del 41 bis a partire dal 2021, dichiara oggi di essere alla ricerca di una nuova occupazione come manovale o barista. La .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Domenico Macrì fuori dal 41 bis: tra passato criminale e nuovi lavori Notizie correlate Clan Bellocco: Domenico libero, la madre in 41 bisDomenico Bellocco, esponente di una delle cosche più radicate del Rosarnese, ha ottenuto la libertà vigilata il 14 gennaio 2026. Leggi anche: Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo Meloni