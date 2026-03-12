Clan Bellocco | Domenico libero la madre in 41 bis

Domenico Bellocco, figura di spicco di una delle più note cosche del Rosarnese, ha lasciato il carcere e ora si trova in libertà vigilata a partire dal 14 gennaio 2026. La madre dell’individuo è attualmente sottoposta al regime di 41 bis. La notizia riguarda direttamente le procedure legali e le decisioni giudiziarie relative ai membri del clan.

Domenico Bellocco, esponente di una delle cosche più radicate del Rosarnese, ha ottenuto la libertà vigilata il 14 gennaio 2026. L'uomo, arrestato nel 2013 nell'ambito dell'operazione Tramonto 2 a San Ferdinando, era detenuto presso l'istituto penitenziario di Alba in provincia di Cuneo. La sua scarcerazione segna un momento cruciale per la famiglia Bellocco, storicamente legata al territorio di Rosarno e alla provincia di Reggio Calabria. Attualmente l'ex detenuto è sottoposto a misure restrittive che includono l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La rete familiare e le dinamiche territoriali. Il caso di Bellocco non può essere letto come un evento isolato ma come parte di una struttura complessa.