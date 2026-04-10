Il governo Meloni ha annunciato la nomina di due nuovi manager per Leonardo, azienda nel settore aerospaziale e della difesa. Si tratta di Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, che ricopriranno ruoli di responsabilità all’interno dell’organizzazione. Le nomine sono state comunicate ufficialmente e sono state decise nell’ambito di una serie di aggiornamenti alla struttura dirigenziale dell’azienda.

Roberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal ministero dell’Economia. Cingolani ricopriva l’incarico dal 2023. Al suo posto è stato nominato Lorenzo Mariani. Cambio anche alla presidenza di Leonardo: a Stefano Pontecorvo subentrerà Francesco Macrì. Leonardo: fuori Cingolani e Pontecorvo, arrivano Lorenzo Mariani e Francesco Macrì Le nomine di Eni e Enav, non cambia nulla ai vertici di Enel Chi è Lorenzo Mariani Chi è Francesco Macri Leonardo: fuori Cingolani e Pontecorvo, arrivano Lorenzo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo Meloni

Tutti i nuovi vertici scelti dal governo Meloni nelle società partecipateIl governo Meloni ha definito le proprie indicazioni per il rinnovo dei vertici di Enel, Eni, Leonardo ed Enav, depositando le liste per i nuovi...

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A LEONARDO, SILURATO LO SPIGOLOSO CINGOLANI PER VOLONTA’ DI FAZZOLARI, ARRIVA LORENZO MARIANI x.com