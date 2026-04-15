Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del Pinerolese | cosa vedere il programma

Domenica 26 aprile, nel territorio del Pinerolese, le dimore storiche apriranno le loro porte al pubblico. Questa riapertura riguarda gli edifici di interesse storico del distretto, che saranno accessibili ai visitatori dopo un periodo di chiusura. Per l’occasione, viene presentato un programma di eventi e visite guidate che permettono di scoprire gli aspetti più significativi di queste strutture. La giornata si inserisce nel fine settimana del 25 aprile, segnando un momento di rilancio culturale per la zona.

Per il fine settimana del 25 aprile il territorio del Pinerolese svela il suo lato più nobile: domenica 26 aprile 2026 riaprono ufficialmente al pubblico le dimore storiche del distretto. Un sistema di castelli, ville e parchi secolari che tornano visitabili dopo la pausa invernale. Da.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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