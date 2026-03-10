Mobilità ricongiungimento a genitore ultra sessantacinquenne e figli più grandi di 14 anni | chiederemo deroga per assegnazioni provvisorie e modifiche al Contratto

È stato firmato il contratto collettivo nazionale integrativo 2025-2028 riguardante la mobilità del personale scolastico. Tra le novità, si prevede la possibilità di chiedere deroghe ai vincoli triennali per i docenti con figli sotto i 14 anni e per chi cerca di ricongiungersi con un genitore ultra sessantacinquenne. Le richieste di assegnazioni provvisorie e modifiche contrattuali saranno valutate di conseguenza.

Sottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under 14. Anief chiede al Parlamento deroga almeno per genitori over 65enni per l'assegnazione provvisoria e in Aran modifiche al nuovo CCNL per ampliare la platea dei beneficiari già dal prossimo anno.