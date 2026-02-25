Docente di religione precario per 19 anni il tribunale condanna il Ministero | risarcimento da 68.540 euro

Il Tribunale ordinario di Asti ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente di religione cattolica rimasto precario per quasi vent’anni, riconoscendo un’indennità di 68.540,4 euro, pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del Tfr, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

