A Brescia, un insegnante ha ottenuto un risarcimento di 18 mensilità dopo aver fatto causa per troppi contratti a termine. Nonostante abbia vinto un concorso e sia stato assunto, il docente ha comunque deciso di chiedere i soldi che gli spettavano per le stabilizzazioni mancate. La vicenda dimostra come, anche con un impiego stabile, alcuni lavoratori continuano a lottare per i propri diritti.

Brescia, 9 febbraio 2026 – Un concorso e la successiva assunzione non sono sufficienti a “chiudere i conti”. È a vantaggio del lavoratore, in questo caso statale, una sentenza del tribunale di Brescia che potrebbe finire per fare giurisprudenza. Il verdetto. I giudici della città della Leonessa hanno riconosciuto il risarcimento del danno a una docente di religione cattolica neo-assunto in ruolo per utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del ministero dell'Istruzione e del Merito. Si tratta della prima applicazione in Lombardia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione 30779 del 23 novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Troppi contratti a termine: docente bresciano ottiene il risarcimento di 18 mensilità

Il Tribunale del lavoro di Pescara ha recentemente stabilito la illegittimità della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, riconoscendo un risarcimento a un docente di religione cattolica.

