Dopo gli incidenti di Torino, il ministro Tajani torna a chiedere garanzie più forti. In Calabria, commenta che il decreto ha bisogno di essere affinato, soprattutto per prevenire i cortei violenti che danneggiano le città italiane. La situazione resta calda e la politica si prepara a modificare il testo del nuovo decreto.

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 02 febbraio 2026 "Delle garanzie ci vogliono dopo quello che è successo, soprattutto i cortei che devastano le nostre città. Si stanno ancora affinando i contenuti sia del decreto che del disegno di legge. L'altra questione è quella della attività di prevenzione, quindi impedire a chi è già pregiudicato per reati violenti commessi durante le manifestazioni di partecipare alle manifestazioni. Serve una sorta di daspo, così come si fa con gli ultrà violenti con il calcio. Adesso bisogna perfezionare il contenuto. Quella di Torino era una manifestazione organizzata, con violenza organizzata, non sono stati degli scontri causali, si capiva che erano una guerriglia preparata, facendo venire anche persone da fuori Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuovo Dl Sicurezza, Tajani: "Dopo i fatti di Torino servono garanzie, decreto da affinare"

Approfondimenti su Nuovo Dl Sicurezza

Il governo italiano si muove subito dopo gli scontri di Torino.

Dopo gli scontri di Torino, il governo ha deciso di cambiare il decreto sicurezza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nuovo Dl Sicurezza

Argomenti discussi: Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria; Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metsola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone patti a Vannacci; La tela di Tajani dietro l’intesa: L’Unione ora è a traino italo-tedesco; Tajani, forze politiche isolino violenti ed approvino pacchetto sicurezza.

Tajani: Servono nuove garanzie per la sicurezza. Valutiamo un daspo per i violenti dei corteiIl ministro Tajani annuncia nuove misure per la sicurezza dopo gli scontri di Torino: allo studio un daspo per chi ha precedenti di violenza nelle manifestazioni ... ilmetropolitano.it

In arrivo un nuovo Decreto Sicurezza, cosa sappiamo su quanto prevedeHo convocato una riunione per parlare delle minacce all'ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza. Faremo quello che serve per ripristinare le regole in que ... tg24.sky.it

ORDINE E SICUREZZA Commissariato di San Severo, si insedia il nuovo dirigente Ecco chi è, curriculum ed esperienza - facebook.com facebook

È sempre più urgente approvare il nuovo Decreto Sicurezza a tutela delle Forze dell’Ordine. x.com