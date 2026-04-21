Il governo ha confermato la volontà di mantenere l’articolo 30-bis del decreto Sicurezza, che prevede un premio economico per gli avvocati in caso di “remigrazione” dei migranti assistiti. La premier ha definito la norma di “assoluto buonsenso” e annunciato correzioni specifiche da inserire in un decreto ad hoc. La disposizione, introdotta nel corso della conversione, ha suscitato reazioni contrastanti tra le diverse forze politiche e le associazioni di categoria.

Sul pasticcio del decreto Sicurezza Giorgia Meloni tira dritto. La premier definisce “ di assoluto buonsenso ” l’articolo 30-bis, la norma, introdotta al Senato in sede di conversione, che prevede un premio economico agli avvocati in caso di “remigrazione” dei migranti loro assistiti. E conferma l’intenzione del governo di intervenire con un decreto correttivo per superare l’opposizione di Sergio Mattarella, che minacciava di non firmare il provvedimento se quella previsione fosse rimasta: “Stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. Trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane”, assicura parlando con i giornalisti al Salone del Mobile di Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, sul “premio” agli avvocati Meloni insiste: “Resterà, è una norma di buonsenso. Correzioni in decreto ad hoc”

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