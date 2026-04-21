Il governo sta lavorando alla modifica del decreto sicurezza, dopo aver ricevuto alcune osservazioni tecniche dal Quirinale e dagli avvocati. La premier ha dichiarato che il testo attuale non può essere definito un pasticcio e ha annunciato l’intenzione di trasformare i rilievi in un provvedimento specifico, poiché non c’erano tempi sufficienti per una correzione durante la fase di conversione del decreto.

(LaPresse) – “Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati, e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso, e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine della visita al Salone internazionale del Mobile a Milano. “Non mi è esattamente chiara la ragione per la quale noi che...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, Meloni: "Non è un pasticcio, faremo decreto ad hoc"

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