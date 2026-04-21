Dl Sicurezza | scontro in Aula Meloni difende il provvedimento Opposizione occupa banchi del governo

In Aula alla Camera si è verificato un acceso scontro tra le forze di maggioranza e opposizione durante la discussione sul decreto Sicurezza. La leader del governo ha preso parola per difendere il provvedimento, mentre le opposizioni hanno occupato i banchi del governo, dando luogo a momenti di forte tensione. La protesta delle opposizioni ha contribuito a creare un clima incandescente nell’aula parlamentare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caos alla Camera e protesta delle opposizioni. Clima incandescente nell’Aula della Camera durante la discussione sul decreto Sicurezza. I deputati dell’opposizione hanno occupato simbolicamente i banchi del governo, circondandoli durante una votazione sulle pregiudiziali e provocando la sospensione della seduta. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, ha richiamato i parlamentari chiedendo di non ostacolare i lavori parlamentari, arrivando all’espulsione del deputato Arturo Scotto. Solo dopo la convocazione della conferenza dei capigruppo, prevista nel pomeriggio, la situazione è tornata alla normalità. Fiducia sul decreto e calendario dei lavori.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dl Sicurezza: scontro in Aula, Meloni difende il provvedimento. Opposizione occupa banchi del governo Notizie correlate Meloni difende il decreto Sicurezza: «Nessun pasticcio». L’opposizione occupa i banchi del governoLa premier ha detto che verrà fatto un nuovo provvedimento ad hoc per recepire i rilievi del Colle. L'opposizione 'occupa' banchi governo in Aula durante l'esame del decreto sicurezzaI deputati delle opposizione hanno accerchiato i banchi del governo nell'Aula della Camera 'occupandone' lo spazio durante la discussione sul decreto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione; L'altolà di Mattarella su sicurezza e remigrazione: Così non va, il decreto cambi. I 45 minuti di Mantovano al Colle per evitare lo scontro istituzionale; Dl Sicurezza: il centrodestra tira dritto, salta l'emendamento sui rimpatri; Dl Sicurezza, fondo da 246mila euro annui per gli avvocati che favoriscono i rimpatri. Il Cnf esplode: Mai informati. Decreto sicurezza, Meloni tira dritto: Non è un pasticcio ma scoppia il caos in AulaScontro frontale sul decreto sicurezza, tra la linea dura del governo e la protesta clamorosa delle opposizioni in Aula. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende il provvedimento senza ... giornalelavoce.it Meloni: Dl sicurezza? Non è pasticcio. Decreto ad hoc per rilievi del ColleLa Premier Giorgia Meloni in merito alla querelle sul decreto sicurezza e il bonus agli avvocati fermato dal Colle. newsmondo.it Sicurezza stradale, Valditara: “Educazione civica al volante, nelle scuole percorsi per maturità e consapevolezza”. https://www.orizzontescuola.it/sicurezza-stradale-valditara-educazione-civica-al-volante-nelle-scuole-percorsi-per-maturita-e-consapevolezza/ - facebook.com facebook Un incontro tra amministrazione e cittadini per parlare di sicurezza notturna x.com