Dl Sicurezza Salvini | Rilievi Colle? Non mi stupisco più di nulla

Il dibattito sul decreto sicurezza prosegue mentre si avvicinano possibili modifiche legislative. Il ministro dell’interno ha espresso soddisfazione per il rispetto delle norme e ha evidenziato l’importanza di accelerare le procedure di espulsione e rimpatrio, oltre a rafforzare i controlli contro chi porta armi bianche. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione politica e di discussioni sulle misure di sicurezza in ambito nazionale.

Home > Video > Sul dl Sicurezza si va verso una soluzione? “Sì, a me interessano i risultati, quindi” è bene che “sia a norma di legge la stretta contro i maranza, contro chi porta in giro dei coltelli, che vengano velocizzate le espulsioni, i rimpatri e ridotto il numero di quelli che entrano”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Salone del mobile di Milano, a Rho Fiera. E i rilievi del Quirinale? “Non mi stupisco più di nulla”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, Salvini: "Rilievi Colle? Non mi stupisco più di nulla" DL SICUREZZA, SALVINI: RILIEVI COLLE NON MI STUPISCO PIÙ DI NULLA Notizie correlate Dl Sicurezza, le opposizioni scatena il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione; Il terzo decreto sicurezza riscrive il codice penale. E il Parlamento ringrazia; Dl Sicurezza, nessun emendamento di maggioranza dopo l'altolà del Colle; Decreto sicurezza, stop del Quirinale all’incentivo per gli avvocati in caso di rimpatrio. Dl Sicurezza, Salvini: Rilievi Colle? Non mi stupisco più di nulla(LaPresse) Sul dl Sicurezza si va verso una soluzione? Sì, a me interessano i risultati, quindi è bene che sia a norma di legge la stretta contro i maranza, contro chi porta in giro dei coltelli, ... stream24.ilsole24ore.com Dl Sicurezza, le opposizioni scatenano il caos. Meloni: Nessun pasticcio. Salvini: Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nullaDue cdm per mettere a tacere le polemiche. Ma le opposizioni occupano i banchi del governo. Convocata la conferenza dei capigruppo alle 15 ... msn.com Governo, #Meloni difende la norma sui rimpatri e annuncia un nuovo decreto per soddisfare i rilievi del Colle di @aciapparoni x.com La soluzione prospettata dall'esecutivo dopo i rilievi del Colle - facebook.com facebook