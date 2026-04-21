Dl Sicurezza Salvini | Rilievi Colle? Non mi stupisco più di nulla

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul decreto sicurezza prosegue mentre si avvicinano possibili modifiche legislative. Il ministro dell’interno ha espresso soddisfazione per il rispetto delle norme e ha evidenziato l’importanza di accelerare le procedure di espulsione e rimpatrio, oltre a rafforzare i controlli contro chi porta armi bianche. Le dichiarazioni arrivano in un momento di tensione politica e di discussioni sulle misure di sicurezza in ambito nazionale.

Home > Video > Sul dl Sicurezza si va verso una soluzione? “Sì, a me interessano i risultati, quindi” è bene che “sia a norma di legge la stretta contro i maranza, contro chi porta in giro dei coltelli, che vengano velocizzate le espulsioni, i rimpatri e ridotto il numero di quelli che entrano”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Salone del mobile di Milano, a Rho Fiera. E i rilievi del Quirinale? “Non mi stupisco più di nulla”, ha aggiunto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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DL SICUREZZA, SALVINI: RILIEVI COLLE NON MI STUPISCO PIÙ DI NULLA

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