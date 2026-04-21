Dl Sicurezza Salvini al Fatto | Stupito dall’intervento del Colle? Non mi stupisco più di nulla

Durante il salone del mobile a Milano, il vice premier Matteo Salvini ha commentato in modo diretto le dichiarazioni del Colle, affermando di non essere più sorpreso da determinate posizioni. La conversazione si è concentrata sul Dl Sicurezza, che ha suscitato discussioni e reazioni da parte delle istituzioni e dell’opposizione. Salvini ha espresso, senza mezzi termini, il suo punto di vista sulla vicenda e sulle reazioni istituzionali.

“Stupito dalla posizione del Colle? Ormai non mi stupisco più di nulla”. Dal salone del mobile di Milano, il vice premier Matteo Salvini risponde così alla domanda de ilFattoQuotidiano.it sullo stop del Quirinale all’articolo 30 bis che prevede un premio economico ai legali che ottengono il rimpatrio volontario dei migranti da loro assistiti. “A me interessano i risultati, che sia norma di legge la stretta contro i maranza contro chi porta in giro coltelli, che vengano velocizzate le espulsioni e rimpatri e ridotto il numero di quelli che entrano, mi sembra assolutamente positivo” ha detto il leader della Lega. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, Salvini al Fatto: “Stupito dall’intervento del Colle? Non mi stupisco più di nulla” Decreto sicurezza, Salvini: A qualcuno lasciamo le parole, noi preferiamo agire Notizie correlate Dl Sicurezza, le opposizioni scatena il caos. Meloni: "Nessun pasticcio". Salvini: "Rilievi del Colle? Non mi stupisco più di nulla"Dopo i rilievi sulla norma sui rimpatri e il dialogo con il Quirinale, il governo tira dritto sul decreto sicurezza e si appresta a porre fine alle... Dl Sicurezza, la norma nel mirino di Mattarella. Alfredo Mantovano al ColleNel mirino del Quirinale ci sarebbe una norma del decreto sicurezza, nel dettaglio quella che prevede un incentivo pari a 615 euro per gli avvocati... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco la remigrazione per decreto, il colpo di mano della destra; Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Il Senato approva il dl Sicurezza. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, a rischio rispetto diritti umani. Governo Meloni, opposizioni occupano i banchi del governo contro dl Sicurezza. Meloni: Norma di buon senso, faremo decreto ad hoc: news in direttaLe notizie dell’ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento ... fanpage.it Decreto sicurezza, Fittipaldi: Salvini in crisi, Meloni usa la retorica sull'immigrazione per battere VannacciFittipaldi ha descritto Matteo Salvini come un leader in difficoltà: secondo il giornalista, il segretario della Lega, pur essendo in calo nei sondaggi, continua a rimanere fermo nel guardare sempre ... la7.it la Repubblica. . "Sul decreto sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. Trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc perché non c'erano margini di tempo sulla conversione de facebook Il governo vorrebbe far approvare anche alla Camera il decreto sicurezza e poi intervenire subito con un nuovo decreto che abroga o modifica la norma sui premi agli avvocati. I decreti sono per “casi straordinari di necessità e urgenza”: il governo li crea e poi f x.com