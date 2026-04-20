Dl Sicurezza la norma nel mirino di Mattarella Alfredo Mantovano al Colle

Il presidente della Repubblica ha manifestato preoccupazione riguardo a una disposizione contenuta nel decreto sicurezza. La norma in questione riguarda un incentivo di 615 euro destinato agli avvocati che assistono i propri clienti nelle pratiche di rimpatrio volontario. La questione è stata discussa durante un incontro con un rappresentante del governo, che ha confermato l’intenzione di approfondire le implicazioni della misura. La norma ha suscitato reazioni nel panorama politico e legale.

Nel mirino del Quirinale ci sarebbe una norma del decreto sicurezza, nel dettaglio quella che prevede un incentivo pari a 615 euro per gli avvocati che seguiranno le pratiche di rimpatrio volontario, nel caso in cui uno dei loro assistiti scegliesse di tornare nel suo Paese d'origine. Norma che, secondo quanto scritto da Repubblica, come detto, sarebbe sotto la lente del Colle. E il tempo stringe: il decreto va convertito in legge entro il 25 aprile, altrimenti decadrà. Secondo quanto trapela, Sergio Mattarella starebbe aspettando un correttivo in Parlamento affinché si possa uscire dall'impasse. Secondo i rilievi mossi da alcuni Costituzionalisti, l'emendamento nel mirino cozzerebbe contro il diritto di difesa, con ricaschi sulla funzione difensiva.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dl Sicurezza, la norma nel mirino di Mattarella. Alfredo Mantovano al Colle Notizie correlate Dl sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su norma sui rimpatri. E spunta un emendamento di modificaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio... Dl Sicurezza, faro del Colle sulla norma avvocati: Mattarella attende una soluzione all’impasseResta sotto la lente del Quirinale la norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una... Approfondimenti e contenuti Dl Sicurezza, verso emendamento correttivo norma avvocatiRoma, 20 apr. (askanews) – Correggere con un emendamento la norma del decreto sicurezza che prevede un premio per gli avvocati che ottengono rimpatrio volontario del loro assistito. È questa l’ipotesi ... askanews.it Dl sicurezza, Mantovano al Quirinale per incontro con MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è al Quirinale per un colloquio con il presidente ... notizie.tiscali.it