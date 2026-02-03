Dl Sicurezza Meloni tra i dubbi del Colle e lo scetticismo delle opposizioni | il testo in Cdm giovedì

Giorni di tensione in vista del Consiglio dei ministri. La maggioranza si prepara a approvare il decreto sicurezza, ma tra Meloni e i vertici del Quirinale ci sono ancora dubbi. Il governo punta a inserire misure contro i coltelli e interventi per prevenire la violenza tra i giovani, senza però creare attriti con il Colle. La discussione è aperta, e l’attesa è tutta per giovedì, quando il testo arriverà in cabina di regia.

Nel provvedimento di urgenza, quindi, dovrebbero rientrare le misure 'anti-coltelli' e quelle per la prevenzione della violenza giovanile, ovvero misure che non dovrebbero creare attriti con il Colle È slittato a giovedì il Consiglio dei ministri dedicato all'approvazione del decreto sicurezza, ovvero la serie di norme che puntano a cercare di migliorare la tutela dei cittadini presenti sul nostro territorio. Un tema che ha subito un'accelerazione nelle ultime settimane, anche in considerazione degli episodi di cronaca che hanno costretto il governo a prendere una posizione dura. Prima, gli episodi di violenza nelle scuole, con i giovanissimi che ogni giorno diventano protagonisti di terribili aggressioni e minacce.

