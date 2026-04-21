dl sicurezza opposizioni occupano banchi del governo

Durante la sessione alla Camera, le opposizioni hanno occupato i banchi del governo e lo spazio antistante dell’emiciclo. La capogruppo del Partito Democratico e il presidente dei deputati del Movimento 5 Stelle si sono avvicinati al vicepresidente di turno. La protesta si è svolta nel contesto del dibattito sul disegno di legge sul decreto sicurezza.

La capogruppo dem Chiara Braga e il presidente dei deputati M5S Riccardo Ricciardi si sono avvicinati al vicepresidente di turno Fabio Rampelli. Altri, come il dem Gianni Cuperlo e il Cinque Stelle Andrea Quartini, si sono appoggiati ai banchi dell’esecutivo. Il tutto durante il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità del dl sicurezza, per contestare la decisione di procedere con il decreto nonostante i dubbi espressi dal Colle sulla norma sui compensi agli avvocati per il rimpatrio dei migranti.Poco dopo il voto, con cui a maggioranza sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, Rampelli ha affermato: “Liberate i banchi del governo” e ha richiamato all’ordine l’esponente del Pd Arturo Scotto sospendendolo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Caos alla Camera: le opposizioni occupano i banchi del governo. Espulso Scotto

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