Dl Sicurezza le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO

Da lapresse.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, l’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interrompere e concludere anticipatamente la discussione generale sul Dl Sicurezza. Le opposizioni hanno occupato i banchi del governo durante la seduta, evidenziando una posizione di dissenso rispetto alla proposta in esame. La decisione di chiudere anticipatamente la discussione ha coinvolto il voto di maggioranza e opposizione, senza ulteriori interventi formali.

L’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interruzione e chiusura anticipata della discussione generale sul  Dl Sicurezza. L’aula della Camera  ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità  presentate dalle opposizioni, che chiedono il rinvio in commissione del decreto per sciogliere il nodo dell’art.30 bis, che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. I deputati delle opposizioni hanno allora occupato i banchi del Governo dopo il voto. I parlamentari hanno circondato i banchi dove in genere siedono i ministri. Il dem  Arturo Scotto  si è seduto sui banchi ed è stato prima richiamato all’ordine e poi espulso dall’aula dal presidente di turno  Fabio Rampelli  che ha invitato i parlamentari a consentire la ripresa dei lavori.🔗 Leggi su Lapresse.it

dl sicurezza le opposizioni occupano i banchi del governo 8211 foto
© Lapresse.it - Dl Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO

Notizie correlate

Dl sicurezza, deputati delle opposizioni occupano i banchi del Governo alla Camera(LaPresse) I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del Governo dopo il voto delle questioni pregiudiziali sul decreto sicurezza.

Dl sicurezza, opposizioni occupano banchi governo in segno di protesta(Adnkronos) – I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del governo e l'emiciclo della Camera per protestare sul dl Dl Sicurezza.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili; Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni.

dl sicurezza le opposizioniBagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoRoma, 21 apr. (Adnkronos) - Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società re ... ilfattoquotidiano.it

dl sicurezza le opposizioniDecreto sicurezza, domani voto di fiducia. Meloni: Nessun pasticcio, norma rimpatri rimane. Protesta delle opposizioni in aulaSono fissate per le 16 di domani le dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto di fiducia sul Decreto sicurezza. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando poi l'esame dei ... adnkronos.com

Digita per trovare news e video correlati.