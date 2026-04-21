Dl Sicurezza le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO

Nella giornata di oggi, l’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interrompere e concludere anticipatamente la discussione generale sul Dl Sicurezza. Le opposizioni hanno occupato i banchi del governo durante la seduta, evidenziando una posizione di dissenso rispetto alla proposta in esame. La decisione di chiudere anticipatamente la discussione ha coinvolto il voto di maggioranza e opposizione, senza ulteriori interventi formali.

L’aula della Camera ha approvato con 145 voti favorevoli e 95 contrari la richiesta di interruzione e chiusura anticipata della discussione generale sul Dl Sicurezza. L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, che chiedono il rinvio in commissione del decreto per sciogliere il nodo dell’art.30 bis, che prevede incentivi agli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. I deputati delle opposizioni hanno allora occupato i banchi del Governo dopo il voto. I parlamentari hanno circondato i banchi dove in genere siedono i ministri. Il dem Arturo Scotto si è seduto sui banchi ed è stato prima richiamato all’ordine e poi espulso dall’aula dal presidente di turno Fabio Rampelli che ha invitato i parlamentari a consentire la ripresa dei lavori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, le opposizioni occupano i banchi del governo – FOTO Notizie correlate Dl sicurezza, deputati delle opposizioni occupano i banchi del Governo alla Camera(LaPresse) I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del Governo dopo il voto delle questioni pregiudiziali sul decreto sicurezza. Dl sicurezza, opposizioni occupano banchi governo in segno di protesta(Adnkronos) – I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del governo e l'emiciclo della Camera per protestare sul dl Dl Sicurezza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza, approvato in Senato. Frizioni nella maggioranza, opposizioni protestano: zero diritti; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza: via libera del Senato, ora passa alla Camera. Le opposizioni: Tempi inaccettabili; Approvato il dl Sicurezza, proteste delle opposizioni contro il Governo Meloni. Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governoRoma, 21 apr. (Adnkronos) - Al via Opa volontaria totalitaria promossa congiuntamente sulle azioni ordinarie di Bf Spa promossa congiuntamente da F. Vecchioni (Arum) e Dompé Holding. Le due società re ... ilfattoquotidiano.it Decreto sicurezza, domani voto di fiducia. Meloni: Nessun pasticcio, norma rimpatri rimane. Protesta delle opposizioni in aulaSono fissate per le 16 di domani le dichiarazioni di voto e, a seguire, il voto di fiducia sul Decreto sicurezza. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando poi l'esame dei ... adnkronos.com Oristano, spiagge sotto la lente: vertice in Capitaneria sulla sicurezza estiva x.com Dl #sicurezza, caos alla Camera: le opposizioni occupano per protesta i banchi del #governo - facebook.com facebook