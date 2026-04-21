dl sicurezza deputati delle opposizioni occupano i banchi del governo alla camera

Dopo il voto sulle questioni pregiudiziali del decreto sicurezza, i deputati delle opposizioni sono saliti sui banchi del Governo alla Camera. La loro presenza in aula si è protratta per alcuni minuti, con alcuni di loro che hanno occupato i posti riservati ai rappresentanti dell'esecutivo. La scena si è svolta in un clima di tensione, senza che ci siano stati momenti di intervento o scontri verbali.

(LaPresse) I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del Governo dopo il voto delle questioni pregiudiziali sul decreto sicurezza. I parlamentari hanno circondato i banchi dove in genere siedono i ministri. Il dem Arturo Scotto si è seduto sui banchi ed è stato prima richiamato all’ordine e poi espulso dall’aula dal presidente di turno Fabio Rampelli che ha invitato i parlamentari a consentire la ripresa dei lavori. La seduta è stata sospesa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caos alla Camera: le opposizioni occupano i banchi del governo. Espulso Scotto

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