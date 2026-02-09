Dl sicurezza | dal fermo preventivo al Daspo urbano Cosa prevede il nuovo provvedimento del governo di Giorgia Meloni

Il governo di Giorgia Meloni ha approvato un nuovo decreto sicurezza per fermare la violenza nelle piazze. Il testo introduce il Daspo urbano e rafforza il fermo preventivo, per intervenire più rapidamente contro chi usa armi o aggredisce le forze dell’ordine durante le manifestazioni. La misura arriva dopo i recenti episodi di violenza a Torino, che hanno visto coinvolti anche poliziotti e carabinieri. Ora si punta a mettere un freno a comportamenti pericolosi e a garantire maggiore sicurezza pubblica.

Contrastare la violenza giovanile e l'uso di armi, anche durante le manifestazioni. È questo uno degli obiettivi del decreto sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri in risposta alla violenza che si è consumata nelle piazze di Torino nei giorni scorsi, che ha visto vittime molte forze dell'ordine. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il provvedimento porta il nome del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, della Giustizia Carlo Nordio, della Difesa Guido Crosetto, degli Esteri Antonio Tajani e dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

