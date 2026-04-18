Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti è bufera sul DI sicurezza | A un passo dall’Ice Il Consiglio forense si dissocia dalla norma

Nel corso della giornata, si è acceso un dibattito acceso riguardo a un decreto sicurezza approvato dal Senato, che include incentivi per gli avvocati coinvolti nei processi di rimpatrio dei migranti. Il Consiglio forense ha preso posizione, dissociandosi dalla norma. Mentre la Lega organizza un evento a Milano per la difesa dei confini, le polemiche si concentrano sulla misura che, secondo alcune fonti, si avvicina a coinvolgere l’Intelligence e le forze di sicurezza.

Nel giorno in cui la Lega raduna a Milano i Patrioti europei per la difesa dei confini, si accende lo scontro politico sul decreto sicurezza, che ha incassato ieri il «sì» del Senato. Più nello specifico, sulla norma relativa ai rimpatri dei migranti. Il decreto introduce infatti un contributo di 615 euro destinato agli avvocati che seguono pratiche di rimpatrio volontario, erogato solo nel caso in cui il migrante rientri effettivamente nel Paese d’origine. Una norma che prevede anche un coinvolgimento diretto del Consiglio nazionale forense, l’organismo che rappresenta l’avvocatura italiana, nei programmi del Viminale. Tuttavia, l’organo di rappresentanza degli avvocati ha smentito qualsiasi partecipazione, affermando di non essere mai stato informato né prima né durante l’iter parlamentare, e neppure dopo l’approvazione.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Decreto Sicurezza, sinistra sul piede di guerra per la norma per i rimpatri Referendum giustizia, 80 avvocati contro Greco (Consiglio forense): “Sostiene il Sì a nome della categoria”. Lui negaBotta e risposta, con tanto di lettere protocollate, dentro al Consiglio nazionale forense, Cnf, l’organismo istituzionale dell’intera avvocatura,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Avvocati enti locali e IRAP: la Cassazione chiede una verifica concreta dei fatti; V Lounge, sequestrate le 200 cabine dello stabilimento vip frequentato anche da Salvini e Meloni; Trattenuta IRAP sui compensi: diritti contro limiti di spesa; I conti in ordine: Resto al Sud 2.0, così si accede agli incentivi. Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di TrumpInsorge il centrosinistra. Ma dicono no anche i legali e le correnti della Magistratura. Magi di + Europa scrive a Mattarella ... repubblica.it Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissociaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia ... tg24.sky.it Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. “Siamo a un passo dall'Ice di Trump” x.com Via libera unanime agli incentivi economici per le professioni sanitarie in Trentino. Il Consiglio provinciale ha approvato il disegno di legge unificato Zanella–Cia che introduce nuove borse di studio per contrastare la crescente carenza di personale. Borse di st facebook